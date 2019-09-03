Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото)

Новости технологии:Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество лайков.

Facebook тестирует функцию по сокрытию лайков в ленте, чтобы предотвратить психическим болезням пользователей.

В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, отмечается, что Facebook будет тестировать обновление постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее аннулируют.

Кроме того, в Instagram, который принадлежит Facebook, уже тестируют сокрытие лайков в Канаде, Бразилии, Австралии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Таким образом, пользователь видит количество лайков только в своих постах.

Нововведение должно помочь пользователям избежать психических проблем. Им не придется меряться количеством лайков с другими и гнаться за “одобрением”.