Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото)

Facebook тестирует функцию по сокрытию лайков в ленте, чтобы предотвратить психическим болезням пользователей.
В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, отмечается, что Facebook будет тестировать обновление постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее аннулируют.
Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg
Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019
Кроме того, в Instagram, который принадлежит Facebook, уже тестируют сокрытие лайков в Канаде, Бразилии, Австралии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Таким образом, пользователь видит количество лайков только в своих постах.
Нововведение должно помочь пользователям избежать психических проблем. Им не придется меряться количеством лайков с другими и гнаться за “одобрением”.