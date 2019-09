Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото)

Facebook тестирует функцию по сокрытию лайков в ленте, чтобы предотвратить психическим болезням пользователей.

В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, отмечается, что Facebook будет тестировать обновление постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее аннулируют.

