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Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото)

Facebook подтвердил, что может убрать лайки со страницы пользователей (Фото)
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости технологии:Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество лайков.

Facebook тестирует функцию по сокрытию лайков в ленте, чтобы предотвратить психическим болезням пользователей.

В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, отмечается, что Facebook будет тестировать обновление постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее аннулируют. 

Кроме того, в Instagram, который принадлежит Facebook, уже тестируют сокрытие лайков в Канаде, Бразилии, Австралии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Таким образом, пользователь видит количество лайков только в своих постах. 

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Нововведение должно помочь пользователям избежать психических проблем. Им не придется меряться количеством лайков с другими и гнаться за “одобрением”.

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Все по теме:

Facebook, Технологии, Лайки, Техно, Джейн Манчун.
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