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Android 10 пополнился очень нужной функцией: что известно

Android 10 пополнился очень нужной функцией: что известно
23:41 Чт, 5 Сентябрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В Android 10 появится функция защиты смартфонов от самовозгорания.

После релиза операционной системы Android 10 в сети начали появляться подробности относительно ключевых фишек новой ОС. Android 10 получила функцию аппаратного мониторинга внештатных ситуаций, которая способна предупредить даже возгорание смартфона.

Что известно о новой функции? Функция автоматического отключения порта USB ранее была доступна только владельцам некоторых смартфонов Samsung.

Теперь Google решила сделать ее штатной для всех Android-гаджетов. В случае загрязнения, перегрева или попадания воды система автоматически отключит порт, предупредив дальнейшую зарядку устройства в неподходящих условиях.

Как она работает? Владельцы аппаратов с установленной Android 10 будут получать соответствующее сообщение о перегреве USB-порта с рекомендацией очистить его от загрязнения и проверить кабель. Сообщение будет отображаться параллельно с блокировкой порта до тех пор, пока пользователь не подтвердит его просмотр или не согласится продолжить использование аппарата на свой страх и риск.

Официально: анонсирован Android 10 

Для Android 10 устройство находится в "критическом состоянии" при повышении температуры выше 60 градусов. Аварийный режим включается при достижении температуры в 65 градусов.

Нововведение призвано предотвратить возможную поломку или самопроизвольному возгоранию смартфонов во время зарядки.

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Все по теме:

Android, Технологии, Операционная система, Техно, Android 10.
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