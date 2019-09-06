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Самые производительные смартфоны августа: рейтинг AnTuTu

Самые производительные смартфоны августа: рейтинг AnTuTu
03:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Xiaomi Black Shark 2 Pro, ASUS ROG Phone 2 и OnePlus 7 Pro возглавили список самых производительных смартфонов августа.

Создатели бенчмарк-теста AnTuTu поделились списком самых производительных смартфонов августа.

Рейтинг возглавил игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Аппарат работает на последнем флагманском процессоре Snapdragon 855 Plus и набирает в среднем 469 708 баллов.

Второе место занял также игровой смартфон — ASUS ROG Phone 2 с 8/128 ГБ (469 590). У него под капотом установлен аналогичный чипсет.

На третьей позиции разместился OnePlus 7 Pro (447 345) с обычным SoC Snapdragon 855.

Четвёртое место получил Nubia Red Magic 3 (443 452), а пятое досталось OnePlus 7 (443 241).

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На шестой, седьмой и восьмой позициях разместились Xiaomi Black Shark 2 (442 971), Xiaomi Mi 9 Explorer Edition (440 740) и ZTE Axon 10 Pro 5G(437 591) соответственно.

Замыкают рейтинг Meizu 16s (433 388) и Redmi K20 Pro (432 159). Все эти смартфоны работают на процессоре Snapdragon 855.

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Смартфоны, Asus, OnePlus, Xiaomi, AnTuTu.
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