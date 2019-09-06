IFA 2019: Sony показала плеер Walkman в винтажном стиле

Новости технологии:Sony представила юбилейную версию плеера Walkman к 40-летию устройства.

Компания Sony к 40-летнему юбилею культового плеера Walkman представила специальную версию этого устройства. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Cnet, информирует УНН.

Новинка была анонсирована на международной выставке электроники IFA в Берлине. Она будет продаваться в специальном чехле, который повторяет дизайн оригинального кассетного плеера, который впервые вышел в 1979 году.

В остальном новая модель представляет собой современный плеер под управлением операционной системы Android, предназначенный для проигрывания цифровых музыкальных файлов.

Кассетной деки в устройстве нет, однако у него загружены несколько экранных заставок, имитирующие проигрывания аудиокассет, цвет которых меняется в зависимости от типа музыкального файла.

happy 40th anniversary walkman (video david phelan) pic.twitter.com/zmRABbwPjd — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) September 6, 2019

Диагональ HD-дисплея нового Walkman — 3,6 дюйма. Как заявляют в Sony, заряда аккумулятора должно хватить на 26 часов непрерывной работы.

Цена и дата выхода юбилейного плеера в США и других странах пока неизвестны. Однако, по данным Cnet.com, в Австралии его начнут продавать с декабря по цене 599 австралийских долларов (около 400 долларов).