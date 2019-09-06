Facebook запустил сервис свиданий

Новости технологии:Крупнейшая социальная сеть Facebook сегодня запускает новый сервис для знакомств и свиданий Facebook Dating.

Новый сервис Facebook Dating будет доступен в США, некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Создать профиль в новом сервисе могут лица старше 18 лет. Приложение будет рекомендовать пользователю "вторую половинку" исходя из той информации, которую он указал в своем профиле - предпочтений и интересов, а также на основании "лайков", которые он оставляет в соцсети.

Также новый сервис позволит переносить в свой профиль посты, сделанные в социальной сети Instagram.

Помимо США, Facebook Dating запускается еще в 19 странах, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В Европе сервис начнет действовать к началу 2020 года.