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Samsung официально представил новий смартфон с поддержкой 5G (Фото)

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Samsung официально представил новий смартфон с поддержкой 5G (Фото)
09:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости технологии:Samsung создала первый смартфон, поддерживающий 5G, — Galaxy S10. Недавно к нему добавились Note 10 и 10+.

Сегодня состоялась пресс-конференция Samsung, на которой был показан совершенно новый смартфон с поддержкой 5G. Компания делает многое для развития сетей связи: например, именно.

Теперь же посетителям IFA 2019 официально представили бюджетную модель Galaxy A90 5G. И теперь модельный ряд смартфонов корейского производителя выглядит так. Очень радует, что Samsung следует демократизации развития 5G, подключая к технологии и недорогие модели.

Galaxy A90 имеет FHD-дисплей диагональю 6,7 дюйма, оперативную память на 6 или 8 Гб в зависимости от модификации, а также накопитель на 128 Гб. Фронтальная камера — 32 мегапикселя с апертурой f 2.0, тройная задняя камера — 48 мегапикселей (f 2.0), широкоугольная на восемь мегапикселей (f2.2) и третья камера — пять мегапикселей (f 2.2). Емкость батареи — 4500 миллиампер-час. Смартфон доступен в белом и черном цветах, выглядит стильно, удобно лежит в руке и имеет едва заметные рамки. Объявлена и цена новой модели — 749 евро. О дате начала продаж данного смартфона в России ничего не известно.

Кроме того, сегодня публике официально продемонстрировали инновационный смартфон Galaxy Fold, который вызвал большой интерес. В апреле этого года компания уже пыталась вывести модель на рынок, однако качество смартфона не устроило первых пользователей: журналисты, получившие его для тестирования, обнаружили брак в шарнирах. Тогда пришлось перенести официальный релиз. Но производитель сделал работу над ошибками, и нам удалось посмотреть на устройство вживую.

Подразумевается, что будет две версии — LTE и 5G. В сложенном виде смартфон имеет следующие размеры: ширина 62,8 мм / длина 160,9 мм / толщина 15,7-17,1 мм (сверху и снизу толщина немного различается). Вес — 276 граммов.

Передний дисплей диагональю 4,6 дюйма выполнен по технологии HD+ Super AMOLED, соотношение сторон 21:9.

В развернутом виде: ширина 117,9 мм / толщина 7,6 мм/ длина 160,9 мм.

Главный дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма QXGA+ Dynamic AMOLED (4,2:3) Infinity flex Display (2152X1536) 362 ppi.

Передняя двойная селфи-камера на 10 мегапикселей (f2.2) + восемь мегапикселей RGB (f 1.9).

Фронтальная тройная камера с оптической стабилизацией, двукратным оптическим зумом и десятикратным цифровым. Параметры трех задних камер таковы:

  • 16 мегапикселей — широкоугольная камера с апертурой f2,2;
  • 12 мегапикселей — широкоугольная камера, работающая в двух режимах f1,5/f2,4;
  • 12 мегапикселей — телеобъектив f2,4.

Камера подразумевает разные режимы использования, способна записывать 4К-видео 60fps. А батарея на 4235 миллиампер-час быстро заряжается и поддерживает обратную зарядку аксессуаров.

Смартфон имеет под капотом 12 Гб RAM и внутреннюю память на 128 Гб с возможностью расширить до 512 Гб. Операционная система — Android Pie.

Впечатления по итогам ознакомления с устройством приятные. В сложенном виде смартфон со стороны кажется толстым, но этим можно пожертвовать, ведь взамен мы получаем огромный экран. Гаджет при этом удобно лежит в руке, его легко носить в кармане.

Фронтальный экран тоже очень яркий, но главный (внутренний) — еще ярче, и он действительно огромный. Разгибается и складывается смартфон с небольшим усилием, удобнее делать это двумя руками, иначе есть риск выронить его, хотя, возможно, со временем он разработается. Наверное, это дело привычки. Так или иначе, вопрос долговечности устройства продолжают обсуждать в кулуарах, но все сходятся во мнении, что стать обладателем такого смартфона было бы приятно.

Опыт использования настолько непривычный, что невольно задумываешься, что же он собой представляет: раскладывающийся смартфон или складывающийся планшет?

На огромном ярком экране удобно читать книги, сидеть в интернете, смотреть видео — это практически планшет. Между тем его можно сложить и убрать в карман, как обычный смартфон.

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Важно и то, что есть режим многозадачности, который позволяет выполнять сразу три разных действия: например, играть, смотреть кино и чатиться. Окна можно располагать в наиболее удобном вам формате. Смартфон поддерживает 5G, так что при наличии хорошего соединения ни один процесс не будет тормозить.

В Южной Корее гаджет появится в продаже с 6 сентября, а с 18-го числа выйдет в некоторых странах в Европы. Стоить он будет 1980 долларов. Дата начала продаж в России не известна. 

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Samsung, Смартфон, Технологии, Техно, 5G Galaxy S10, Samsung 5G Galaxy Fold.
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