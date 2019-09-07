Улучшенный поиск: в Steam запустят два новых эксперимента

Новости технологии:"Steam Labs" увеличивает список экспериментов.

«Лаборатория Steam» расширяет список экспериментов. Так, к микротрейлерам, интерактивному советнику и автоматическим шоу присоединится еще две новые функции.

Четвертый эксперимент призван улучшить поиск. Разработчики добавили фильтр по цене распродажам, а также позволяют убрать из выдачи скрытые игры или проекты, которые находятся в списке желаний или библиотеке. В экспериментальном поиске изменили и работу тегов, теперь при указании метки Steam предлагает схожие или часто используемые в комбинации с вашим запросом. К тому же появилась бесконечная прокрутка.

Пятый эксперимент назвали «Глубокое погружение», и он помогает искать похожие игры. Например, выбрав The Witness, Steam предложит вам девять похожих проектов. Эксперимент пока не запустился, но разработчик Ларс Досе из Level Up Games создал прототип под названием «Водолазный колокол Steam».

Система не обращает внимания на игры из списка желаний или библиотеки, предлагая пользователю игры с похожим названием. Предполагается, что геймеры будут натыкаться на случайные игры и искать что-то новое для себя.