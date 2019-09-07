Rockstar масштабно изменяют Red Dead Online (Видео)

Новости технологии:Rockstar добавят в игру Red Dead Online систему классов и "Бандитский абонемент".

Red Dead Online уже вышла из бета-тестирования, и Rockstar активно наполняют игру контентом. В этот раз разработчики планируют добавить систему классов и «боевой пропуск».

Теперь игроки Red Dead Online могут выбирать дело, которому посвятят жизнь на Диком Западе. Если вы мечтали стать лицом справедливости, то можете присоединиться к охотникам за головами. Игроки с жилкой предпринимателя могут заняться торговлей, а геймеры, которые жить не могут без тайн и драгоценностей, могут стать искателями сокровищ.

Следуя каждой из ролей, игроки будут повышать уровень «класса», получая новые предметы, бонусы и полезные навыки. Например, охотники могут изучить трюки с кручением револьвера или усовершенствовать «Орлиный глаз».

В Red Dead Online появится и «боевой пропуск», который Rockstar решили назвать «Бандитским абонементом». За 35 золотых слитков, игроки приобретают некое членство в клубе Wheeler, Rawson & Co., которое разделено на 70 уровней. Набирая опыт и повышая уровень, геймеры будут получать эксклюзивную одежду, орнаменты для оружия и даже золото на сумму до 35 золотых слитков.

Новые классы с «Бандитским абонементом» появятся в Red Dead Online уже 10 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Пропуск будет активен с дня релиза обновления и будет действителен до 18 ноября. Накопленные награды остаются и после истечения этого срока.