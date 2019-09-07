Вода из воздуха: создали устройство, которое может это сделать

Новости технологии:Нехватка питьевой воды – острая проблема большого количества регионов Земли.

Важным фактором является то, что даже в условиях засушливого климата инновационная установка способна генерировать частицы воды.

Разработчики утверждают, что устройство может ежесуточно генерировать около 1,3 литра питьевой воды при относительной влажности 32% и температуре воздуха 27°C.

Главный элемент аппарата – металлоорганический каркас (MOF). Это специальный материал, поверхность которого способна собирать молекулы воды, конденсируя ее в резервуаре. Через картриджи MOF воздух высвобождает воду, которая оседает на материале. Исследователи провели полевые испытания прибора в пустыне Мохаве.

За первый день эксперимента (относительная влажность 10%, температура воздуха 27°C) им удалось получить 700 миллилитров воды. На второй день при влажности воздуха 7% установка произвела за сутки всего около 200 миллилитров.

В перспективе устройство сможет использоваться в качестве альтернативы более громоздким и "капризным" аналогам на базе сорбентов для получения питьевой воды в регионах, где этот ресурс ограничен.