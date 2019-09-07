IFA 2019: чего ожидать от компании Qualcomm

Новости технологии:Qualcomm готовит процессоры Snapdragon 6-ой и 7-ой серии со встроенным модемом 5G.

Компания Qualcomm вчера в рамках выставки IFA 2019 в Берлине провела пресс-конференцию, на которой поделилась своими планами.

Что рассказали

В этом году некоторые OEM-производители начали выпускать флагманские устройства с поддержкой сети пятого поколения на базе чипа Snapdragon 855. Скоро таких смартфонов будет ещё больше, так как компания готовит к выходу среднебюджетные процессоры Snapdragon 6-ой и 7-ой серии с поддержкой 5G.

Подробностей о новинках нет, лишь известно, что они будут построены по 7-нанометровому техпроцессу и получат интегрированные модемы, как у Kirin 990 и Exynos 980. Уже 20 производителей подписали контракты на поставки этих SoC. Среди них есть LG, HMD Global, OPPO, Realme, Redmi, Vivo и Motorola.

Когда ждать

Коммерческий образец процессора Snapdragon 7-ой серии пообещали выпустить уже в конце этого года. Первые смартфоны на базе Snapdragon 6-ой серии появятся во второй половине 2020.