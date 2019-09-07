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Electronic Arts оказалась в Книге рекордов Гиннесса
Electronic Arts оказалась в Книге рекордов Гиннесса

Electronic Arts оказалась в Книге рекордов Гиннесса

Electronic Arts оказалась в Книге рекордов Гиннесса
15:54 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Electronic Arts попала в Книгу рекордов Гиннесса за 2020 год не за очень хорошие заслуги.

Правда, вряд ли компания этому рада — попала она туда за самый заминусованный комментарий в истории Reddit.

Напомним, что в ноябре 2017-го компания попыталась объяснить на форуме, что хочет вызывать у игроков чувство гордости за открытие различных героев в Star Wars Battlefront II через лутбоксы.

После этого на издательство обрушился шквал критики за то, что в AAA-проект включили элементы монетизации, присущие условно-бесплатным играм. Лутбоксы с тех пор стали обсуждать даже на государственном уровне.

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Разразившийся скандал привел к тому, что система монетизации в игре была переработана — за деньги теперь можно купить только косметические предметы. И похоже, что EA довольна нынешними показателями Battlefront II: компания не желает переходить к разработке третьей части, поскольку у аудитории уже нет «жажды сиквелов».

На момент написания новости злосчастное сообщение насчитывает 667 821 минус.

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Книга рекордов Гиннесса, Технологии, Electronic Arts, Техно.
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