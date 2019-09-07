Electronic Arts оказалась в Книге рекордов Гиннесса

Новости технологии:Electronic Arts попала в Книгу рекордов Гиннесса за 2020 год не за очень хорошие заслуги.

Правда, вряд ли компания этому рада — попала она туда за самый заминусованный комментарий в истории Reddit.

Напомним, что в ноябре 2017-го компания попыталась объяснить на форуме, что хочет вызывать у игроков чувство гордости за открытие различных героев в Star Wars Battlefront II через лутбоксы.

После этого на издательство обрушился шквал критики за то, что в AAA-проект включили элементы монетизации, присущие условно-бесплатным играм. Лутбоксы с тех пор стали обсуждать даже на государственном уровне.

Разразившийся скандал привел к тому, что система монетизации в игре была переработана — за деньги теперь можно купить только косметические предметы. И похоже, что EA довольна нынешними показателями Battlefront II: компания не желает переходить к разработке третьей части, поскольку у аудитории уже нет «жажды сиквелов».

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