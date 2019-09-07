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В США запустили суперкомпьютер Frontera: по мощности это пятая система в мире

В США запустили суперкомпьютер Frontera: по мощности это пятая система в мире
18:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:В ближайшие месяцы Frontera будет интегрироваться с облачными провайдерами Microsoft, Google и Amazon.

Он предоставит исследователям доступ к новым компьютерным технологиям и долговременному хранилищу, рассказывает UT News.

Научные проблемы требуют вычислений в самых больших и сложных масштабах. Именно для этого и нужна Frontera. Вычислительные возможности Frontera будут поддерживать самые сложные в вычислительном отношении научные приложения, над которыми сегодня работают американские ученые, – рассказал Джим Куроза, помощник директора по компьютерным и информационным наукам и инжиниринга в NSF.

Система была построена на инвестиции Национального научного фонда, стоимостью в 60 миллионов долларов.

Frontera имеет возможность использовать моделирование, анализ данных и искусственный интеллект. Начиная с июня, с помощью суперкомпьютера более 30 групп провели исследования по таким темам, как черные дыры, моделирование климата и разработка лекарств.

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Химик из Университета Северной Каролины Александр Исаев, благодаря Frontera выполнил свыше 3 миллионов расчетов атомного силового поля менее, чем за 24 часа.

"Это отличная машина, особенно для приложений квантовой механики. Мы действительно с нетерпением ждем проведения масштабных вычислений, которые раньше были невозможны", – заявил Александр Исаев.

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Frontera будет работать 5 лет, помогая исследователям в таких вопросах:

1. Моделирование природных опасностей, прогнозирование траектории и интенсивности штормов, а также помощь в создании инфраструктуры, которая может противостоять сильнейшим катастрофам;

2. Геномика – учитывая массовое земледелие для обеспечения населения, численность которого возрастает;

3. Энергетические исследования – от синтеза и солнечной энергии до очистки угля;

4. Астрофизика – учитывая астрономию и гравитационное моделирование волн;

5. Науки о материалах – использование комбинации моделирование и глубокого обучения для ускорения разработки новых молекул для медицины и техники.

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Google, США, Microsoft, Amazon, Суперкомпьютер, Frontera, Александр Исаев.
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