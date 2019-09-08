Около 80% доходов музыканты из США получили со стриминговых сервисов

Новости технологии:Исполнители из США посредством стриминговых сервисов увеличили свои доходы до 5,4 миллиарда долларов.

За полгода американские исполнители впервые заработали 80% своих средств посредством стриминговых сервисов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в сравнении с первым полугодием 2019 года общий доход вырос на 18% - до 5,4 миллиарда долларов.

С помощью стриминговых сервисов артисты получили 4,3 миллиарда долларов. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

Также увеличились продажи виниловых пластинок и дисков на 5 и 13% соответственно. Продажи CD принесли компаниям 485 миллионов долларов за пол года, а винила - 224 миллиона долларов.