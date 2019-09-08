Прошивка EMUI 10: какие смартфоны Huawei первыми получат обновление

Новости технологии:В сеть попал план обновлений смартфонов Huawei до новой версии EMUI 10.

Первыми апдейт получит линейка P30.

Опубликованная дорожная карта предоставлена сторонним инсайдером и не является официальной. Если верить источнику, владельцы Huawei P30 и P30 Pro смогут опробовать финальную версию EMUI 10 уже в ноябре.

В декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS и Mate 20X (4G), а также Honor 20, Honor 20 Pro и Honor V20. Серии P20, P30 Lite и Mate 10 получат апдейт позже всех — в марте 2020 года. Остальные устройства пока что не называются, для них EMUI 10 светит только к лету 2020 года.

Обновление EMUI 10 должно серьезно повысить производительность в смартфонах Huawei.

Всего апгрейд коснется более 30 моделей устройств.