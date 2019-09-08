Меган Фокс снялась в ролике для MMORPG Black Desert (Видео)

Новости технологии:Меган Фокс снялась в рекламе для игры Black Desert.

Black Desert - одна из тех корейских MMO, в которых есть богатый редактор персонажа, позволяющий создать грудастую эльфийку своей мечты. Недавно игра стала доступна на PlayStation 4, и по такому случаю Pearl Abyss выпустила рекламный ролик с актрисой Меган Фокс (Megan Fox) в главной роли.

По сюжету видео героиня Фокс едет куда-то на машине, но та вдруг глохнет. Казалось бы, день не задался - но нет худа без добра! Девушка видит столб яркого синего света и бежит к нему. На месте героиня переживает чудесную трансформацию и превращается… в полигональную барышню из Black Desert.

Также можете посмотреть ролик о создании трейлера. Там Меган Фокс, часто моргая и поглядывая куда-то в сторону (неужто читает с листа?), рассказывает о пользе Black Desert для подрастающего поколения. В кучу смешались самопознание, терапевтические свойства игры и токсичный Интернет, обижающий женщин. Глубоко копает, ничего не скажешь!

Напомним, что это не первая реклама видеоигры, в которой снялась звезда "Трансформеров", - ранее Фокс можно было увидеть в трейлере Call of Duty: Ghosts.