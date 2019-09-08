Прямо во время релиза Gears 5 запретили запуск в Китае

Новости технологии:Gears 5 внезапно сняли с продажи в Китае.

Сейчас проходит запуск Gears 5: в игру уже пустили тех, кто приобрёл Ultimate Edition или подписался на Xbox Game Pass Ultimate, а все остальные смогут зайти 9 сентября. Но только если вы не живёте в Китае: там Gears 5 внезапно сняли с продажи.

Менеджер по работе с сообществом студии The Coalition опубликовал на форумах Steam следующее сообщение: "С релизом Gears 5 в Китае произошла проблема, из-за которой люди не могут получить доступ к полной версии игры. К сожалению, это означает, что на данный момент нам придётся приостановить продажи и предзаказы, а также релиз игры в Китае. Мы проводим расследование и опубликуем обновление, когда получим больше информации. Спасибо за понимание".

Почему у Gears 5 вдруг отменили релиз в Китае, непонятно. На данный момент у игры действительно есть проблемы: например, серверы не справляются с нагрузкой, поэтому сетевое соединение нестабильно. Кроме того, в сообществе встречаются жалобы на кадровую частоту.

Тем не менее ни работа серверов, ни производительность не тянут на вещи, из-за которых можно резко отложить запуск в целой стране. Есть вероятность, что в дело вмешались какие-то политические факторы: игровые релизы в Китае усиленно контролируются местными государственными органами.

Китайские геймеры восприняли новость болезненно: они настрочили в теме с объявлением свыше 600 сообщений и, судя по смайликам-"фейспалмам" и текстам на ломаном английском, совсем не в восторге от ситуации.