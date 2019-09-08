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Предрелизные обзоры Borderlands 3 опубликуют только на американских площадках

Предрелизные обзоры Borderlands 3 опубликуют только на американских площадках
21:38 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:При релизе обзоры Borderlands 3 опубликуют только на американских площадках.

Borderlands 3, мягко говоря, не из тех игр, о которых до выхода не понятно почти ничего (да, Death Stranding?), однако узнать мнение журналистов до её выхода всё же любопытно. Правда, ранних рецензий в этот раз будет немного - ревью-коды раздали только некоторым американским сайтам.

Как передаёт VG247, издатель лутер-шутера 2K Games решил сузить географический охват ранних обзоров, чтобы обезопасить себя от утечек. Первые рецензии появятся 9 сентября в 17:00 по московскому времени, когда спадёт запрет на их публикацию.

Вероятно, на это решение повлияла недавняя история с видеоблогером, который сливал информацию об игре, из-за чего Take-Two (материнская компания 2K) даже отправила к нему частных следователей.

Судя по нескольким западным превью, нас может ждать крепкое продолжение серии без каких-либо принципиальных новшеств. Тем не менее ранние ревью-коды явно понадобились бы, чтобы как минимум заранее пройти игру, - на завершение одной только сюжетной кампании уйдёт порядка 30 часов.

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Borderlands 3 выйдет 13 сентября на PC (через Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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PlayStation 4, Xbox One, Borderlands 3, Epic Games Store.
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