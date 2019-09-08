Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Крах "ядерной сделки": Глава МАГАТЭ приехал в Иран
Крах "ядерной сделки": Глава МАГАТЭ приехал в Иран
Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
Украинская певица вышла замуж: фото с венчания
Украинская певица вышла замуж: фото с венчания

Подробности релиза Huawei Mate X

Подробности релиза Huawei Mate X
22:41 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Twitter

Новости технологии:Смартфон Huawei Mate X выйдет уже скоро.

Компания Huawei достаточно серьезно подходит к своему делу по разработке и выпуску смартфонов современного типа – а также множества других сторонних устройств. Вот и сегодня появились первые новости о том, что компания намеревается преподнести своим пользователям особенный сюрприз в лице своей новой модели смартфона с гибким складным дисплеем Huawei Mate X, который должен был выйти еще в начале текущего месяца. Однако ответственная команда Huawei рассказала, по какой причине релиз был отложен еще на месяц с небольшим и указала на те проблемы, с которыми она столкнулась практически сразу после того, как приступила к исправлению первой ревизии смартфона.

Во-первых, решение об отложенном релизе было принято в связи с тем, что команда Huawei решила не повторять ошибок своего конкурента в лице Samsung с его не вполне удачным запуском модели Galaxy Fold и предпочла еще раз перепроверить все тонкости, связанные с сложением гибкого дисплея и его работой при повышенных нагрузках. А во-вторых, очередной виток запретов на продажу и распространение техники от Huawei на территории США вновь подорвал возможности компании вплотную использовать традиционные для этого региона сервисы – такие как Google, YouTube и Facebook.

В любом случае, решение о том, что Huawei Mate X стоит выпустить немного позже является действительно оправданным, поскольку пользователи обзаводятся повышенным шансом получить полностью исправный и интересный продукт с уникальной технологией гибкого дисплея. К тому же, Huawei Mate X обладает повышенной тенденцией к развитию в совершенно другом направлении – в особенности, если мы говорим о том, чтобы выбирать лучшее.

Прошивка EMUI 10: какие смартфоны Huawei первыми получат обновление

Пока что остается лишь дожидаться окончательного подтверждения от команды Huawei об окончательно запуске новой модели на территории Европы и Азии – предполагается, что модель поступит в продажу уже в течение октября, а потому остается ждать совсем немного. Помимо всего прочего, стоит обратить внимание также на маркетинговое ведение дел у компании, которое не может не отдавать некоторой паникой, а это может свидетельствовать о том, что продукт почти готов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Анонс, Huawei, Релиз, Huawei Mate X.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
04 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
05 Лучшие поздравления с именинами Натальи 2019: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грузия тоже не признала &quot;выборы&quot; в оккупированном Крыму
Грузия тоже не признала "выборы" в оккупированном Крыму
Солнечно и тепло по всей Украине: прогноз погоды на завтра, 9 сентября
Прогноз погоды на завтра, 9 сентября
Родственники жертв MH17 разочарованы передачей Цемаха России
Родственники жертв MH17 разочарованы выдачей Цемаха в РФ
Подробности релиза Huawei Mate X
Подробности релиза Huawei Mate X
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь