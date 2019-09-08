Подробности релиза Huawei Mate X

Новости технологии:Смартфон Huawei Mate X выйдет уже скоро.

Компания Huawei достаточно серьезно подходит к своему делу по разработке и выпуску смартфонов современного типа – а также множества других сторонних устройств. Вот и сегодня появились первые новости о том, что компания намеревается преподнести своим пользователям особенный сюрприз в лице своей новой модели смартфона с гибким складным дисплеем Huawei Mate X, который должен был выйти еще в начале текущего месяца. Однако ответственная команда Huawei рассказала, по какой причине релиз был отложен еще на месяц с небольшим и указала на те проблемы, с которыми она столкнулась практически сразу после того, как приступила к исправлению первой ревизии смартфона.

Во-первых, решение об отложенном релизе было принято в связи с тем, что команда Huawei решила не повторять ошибок своего конкурента в лице Samsung с его не вполне удачным запуском модели Galaxy Fold и предпочла еще раз перепроверить все тонкости, связанные с сложением гибкого дисплея и его работой при повышенных нагрузках. А во-вторых, очередной виток запретов на продажу и распространение техники от Huawei на территории США вновь подорвал возможности компании вплотную использовать традиционные для этого региона сервисы – такие как Google, YouTube и Facebook.

В любом случае, решение о том, что Huawei Mate X стоит выпустить немного позже является действительно оправданным, поскольку пользователи обзаводятся повышенным шансом получить полностью исправный и интересный продукт с уникальной технологией гибкого дисплея. К тому же, Huawei Mate X обладает повышенной тенденцией к развитию в совершенно другом направлении – в особенности, если мы говорим о том, чтобы выбирать лучшее.

Пока что остается лишь дожидаться окончательного подтверждения от команды Huawei об окончательно запуске новой модели на территории Европы и Азии – предполагается, что модель поступит в продажу уже в течение октября, а потому остается ждать совсем немного. Помимо всего прочего, стоит обратить внимание также на маркетинговое ведение дел у компании, которое не может не отдавать некоторой паникой, а это может свидетельствовать о том, что продукт почти готов.