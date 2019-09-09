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Xiaomi Mi Charge Turbo: супер быстрая беспроводная зарядка

Xiaomi Mi Charge Turbo: супер быстрая беспроводная зарядка
22:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi провела в Китае мероприятие, на котором представила новую технологию быстрой беспроводной зарядки — Mi Charge Turbo.

Что известно

Это первая в мире 30-ваттная беспроводная зарядка. По словам компании, она способна зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч до 50% всего за 25 мин. Чтобы полностью зарядить батарею понадобится 69 минут.

Новая технология также получила функцию реверсивной зарядки на 10 Вт. Благодаря этому, она способна заряжать не только наушники и смарт-часы, но даже смартфоны. Например, iPhone XS с батареей на 2670 мАч (20% за 30 мин).

Производитель на презентации еще продемонстрировал работу функции интеллектуального отслеживания положения смартфона на док-станции с Mi Charge Turbo:

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Когда ждать

Первым новую зарядку получит смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G (Mi 9S), который пообещали выпустить в конце этого месяца. Компания также сообщила, что 30 Вт — это не предел и инженеры уже тестируют более мощную технологию на 40 Вт.

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Все по теме:

Технологии, Беспроводная зарядка, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi Charge Turbo.
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