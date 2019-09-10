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Вторник, 10.09.2019
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Презентация Apple 2019: где и когда смотреть
Презентация Apple 2019: где и когда смотреть

Презентация Apple 2019: где и когда смотреть

Презентация Apple 2019: где и когда смотреть
15:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня, 10 сентября Apple проведет свою ежегодную презентацию, на которой представит свои новинки.

Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в Калифорнии. Смотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте компании Apple. Начало - 20:00 по киевскому времени.

Слоган презентации этого года - By innovation only.

Интересно, что на анонсах-приглашениях американская компания разместила свой цветной многослойный логотип. Пользователи гадают, что это означает. Одни считают, что это подсказка к палитре цветов новых iPhone, другие, что в "Эппл" вспомнили старый логотип, а на новых смартфонах может появиться радужное яблочко, третьи - что это дань ЛГБТ-сообществу, к которому принадлежит нынешний руководитель Тим Кук.

Главное мероприятие года для всех поклонников устройств Apple впервые будет транслироваться в реальном времени на платформе YouTube. Следить за презентацией новой линейки смартфонов можно будет также на Apple TV.

iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: что нужно знать о новых моделях

Напомним, на презентации ожидается представление новых iPhone, которые, по слухам, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Кроме этого, от Apple ждут представления пятого поколения AppleWatch, новой версии операционной системы iOS, а также, возможно, новой версии наушников AirPods, обновленной линейки планшетов iPad и более дешевого варианта "умной колонки" HomePod.

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Apple, Технологии, Презентация, Техно, Apple 2019, Презентация Apple 2019, Осенняя презентация Apple 2019.
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