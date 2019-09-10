Презентация Apple 2019: где и когда смотреть

Новости технологии:Сегодня, 10 сентября Apple проведет свою ежегодную презентацию, на которой представит свои новинки.

Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в Калифорнии. Смотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте компании Apple. Начало - 20:00 по киевскому времени.

Слоган презентации этого года - By innovation only.

Интересно, что на анонсах-приглашениях американская компания разместила свой цветной многослойный логотип. Пользователи гадают, что это означает. Одни считают, что это подсказка к палитре цветов новых iPhone, другие, что в "Эппл" вспомнили старый логотип, а на новых смартфонах может появиться радужное яблочко, третьи - что это дань ЛГБТ-сообществу, к которому принадлежит нынешний руководитель Тим Кук.

Главное мероприятие года для всех поклонников устройств Apple впервые будет транслироваться в реальном времени на платформе YouTube. Следить за презентацией новой линейки смартфонов можно будет также на Apple TV.

Напомним, на презентации ожидается представление новых iPhone, которые, по слухам, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Кроме этого, от Apple ждут представления пятого поколения AppleWatch, новой версии операционной системы iOS, а также, возможно, новой версии наушников AirPods, обновленной линейки планшетов iPad и более дешевого варианта "умной колонки" HomePod.