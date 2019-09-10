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Презентация Apple 2019: чего ожидать
Презентация Apple 2019: чего ожидать

Презентация Apple 2019: чего ожидать

Презентация Apple 2019: чего ожидать
17:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня, 10 сентября, Apple проведет презентацию, на которой представит новые гаджеты и улучшенные старые модели.

Онлайн-трансляция Apple начнется в 20:00 по киевскому времени.

Команда Тима Кука не раскрывает все особенности и характеристики новых гаджетов перед мероприятием. Но ожидается, что компания представит iPhone 11 серии,умные часы, беспроводную зарядку AirPower, обновленные AirPods и другое. Название обновленных устройств: iPhone XI, iPhone XI Pro Max и iPhone XI Pro (или iPhone XIr).

iPhone XI,  iPhone XI Pro Max и iPhone XI Pro (или iPhone XIr)

Внешность гаджета рассекретили еще производители чехлов, поскольку Apple заказала изготовление аксессуаров заблаговременно.

Новый iPhone получит уменьшенную верхнюю рамку и станет толще на 0,5 мм, а "монобровь" станет меньше в полтора раза. Гаджет выйдет в черном, желтом, красном и белом цветах, а iPhone XR 2 станет еще и зеленым и фиолетовым.

В Сети появилось видео с предстоящим iPhone XI
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Самым заметным изменением в них должна стать система тройных камер на панели сзади, позволяющая делать сверхширокоугольные фото и видео. 

Две камеры получат по 14 Мп, третья на корпусе и фронтальная камеры - по 10 Мп. iPhone 11 выйдет с диагональю 5,8 дюймов, а iPhone 11 Max - 6,5 дюймов. Емкость аккумулятора увеличат до  4000 мАч.

iPhone 11 будет работать на процессоре A13 Bionic, что значительно повлияет на быстродействие смартфона. 

Также гаджет получит возможность реверсивной беспроводной зарядки.

iOS 13

С вероятностью в 100% Apple анонсирует запуск новой версии своей операционной системы. 

Apple iOS 13: как получить бета новой ОС
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Среди главных особенностей: "темная" тема интерфейса, более функциональный редактор изображений с возможностью выставления света, обновление Face ID, новый дизайн "карт".

Из интересных особенностей новой операционки отметим встроенный редактор изображений, который стал намного функциональнее. К тому же, смартфоны, которые имеют двойные модули камер (iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max) получат уникальную возможность редактировать портретные снимки и выставлять свет.

Apple Watch 5

Apple Watch с поддержкой 5G: компания планирует выпустить новые "умные" часы
Apple Watch с поддержкой 5G: компания планирует выпустить новые "умные" часыЧитать полностью

Кроме iPhone ожидается презентация смарт-часов Apple Watch Series 5.  

В новых смарт-часах изменения коснутся программного обеспечения и дизайна. Пятое поколение часов будет выпускаться в корпусах из керамики и титана, также возможно появятся новые ремешки.

В сети появилась информация о том, что новинка получит камеру для селфи и видеозвонков. По неподтвержденной информации, Apple Watch Series 5 могут получить функцию распознавания лица.

iPad Pro, MacBook Pro

В списке возможных новинок также MacBook Pro на 16 дюймов и с тонкими рамками, обновленная линейка iPad. Дисплей "бюджетного" iPad увеличится с 9,7 до 10,2 дюйма, плюс усиленный корпус и процессор Intel Sunny Cove.

AirPods

Обновление "яблочных" наушников также ожидается. Новинка может стать влагоустойчивой и шумоподавляющей.

Также, ожидается, что в сентябре наконец покажут беспроводную зарядку AirPower. Зарядное устройство будет совместимо с iPhone, Apple Watch и AirPods.

Презентация Apple 2019: где и когда смотреть

Когда можно будет купить iPhone 11

Ожидаемая дата старта продаж - 27 сентября. Такой промежуток между Apple event 2019 и поступлениями в магазины сделали, чтобы успеть наладить поставки и избежать проблем прошлых лет.

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Apple, Технологии, Техно, Apple 2019, Презентация Apple 2019.
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