Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)

Новости технологии:Сегодня, 10 сентября, стартовала осенняя презентация Apple 2019.

В Театре Стива Джобса в Купертино проходит большая презентация компании Apple. Самой ожидаемой новинкой компании традиционно является новый iPhone.

Она началась в 20:00 по киевскому времени.

Вероятнее всего вместе с новыми iPhone компания Apple традиционно представит новую операционную систему iOS 13. Также, по слухам, на презентации представят пятое поколение умных часов AppleWatch. Вероятно, также нам покажут MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и новое поколение наушников AirPods.

Также недавно стало известно о совершенно новом гаджете от Apple - блютуз-метке Apple Tag.

Презентация Apple 2019:

Прямая трансляция презентации Apple на русском языке:

А вот долгожданный iPhone SE 2 на осенней презентации скорее всего не покажут. Некоторые детали о новом "бюджетнике" от Apple уже известны, однако его представят, вероятнее всего, на весенней презентации в 2020 году.