Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)

В Театре Стива Джобса в Купертино проходит большая презентация компании Apple. Самой ожидаемой новинкой компании традиционно является новый iPhone.
Она началась в 20:00 по киевскому времени.
Вероятнее всего вместе с новыми iPhone компания Apple традиционно представит новую операционную систему iOS 13. Также, по слухам, на презентации представят пятое поколение умных часов AppleWatch. Вероятно, также нам покажут MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и новое поколение наушников AirPods.
Также недавно стало известно о совершенно новом гаджете от Apple - блютуз-метке Apple Tag.
Презентация Apple 2019:
Прямая трансляция презентации Apple на русском языке:
А вот долгожданный iPhone SE 2 на осенней презентации скорее всего не покажут. Некоторые детали о новом "бюджетнике" от Apple уже известны, однако его представят, вероятнее всего, на весенней презентации в 2020 году.