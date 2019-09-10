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Вторник, 10.09.2019
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Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)

Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)

Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)
19:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня, 10 сентября, стартовала осенняя презентация Apple 2019.

В Театре Стива Джобса в Купертино проходит большая презентация компании Apple. Самой ожидаемой новинкой компании традиционно является новый iPhone.

Она началась в 20:00 по киевскому времени.

Вероятнее всего вместе с новыми iPhone компания Apple традиционно представит новую операционную систему iOS 13. Также, по слухам, на презентации представят пятое поколение умных часов AppleWatch. Вероятно, также нам покажут MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и новое поколение наушников AirPods.

Также недавно стало известно о совершенно новом гаджете от Apple - блютуз-метке Apple Tag.

Презентация Apple 2019:

Прямая трансляция презентации Apple на русском языке:

 

Презентация Apple 2019: чего ожидать

А вот долгожданный iPhone SE 2 на осенней презентации скорее всего не покажут. Некоторые детали о новом "бюджетнике" от Apple уже известны, однако его представят, вероятнее всего, на весенней презентации в 2020 году.

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Apple, Технологии, Онлайн трансляция, Техно, Apple 2019, Презентация Apple 2019.
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