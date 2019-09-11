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Появился экологический смартфон, в котором можно самостоятельно заменить устаревшие детали

Появился экологический смартфон, в котором можно самостоятельно заменить устаревшие детали
08:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Разработчики утверждают, что их новинка имеет менее вредное воздействие на окружающую среду, в также обеспечивает лучшие условия для рабочих.

Нидерландский стартап Fairphone разработал "экологический" смартфон, компоненты которого можно улучшать самому. Он получил название Fairphone 3.

Что о нем известно. Смартфон работает на базе Android. Диагональ дисплея составляет 5,7 дюйма. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 632 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Смартфон имеет две камеры – 12 Мп и 8 Мп. Емкость батареи составляет 3000 мАч. Также он оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты.

Фишки. Главное отличие Fairphone 3 заключается в том, что имеет меньшее негативное влияние на окружающую среду.

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Еще одна его особенность – пользователь может самостоятельно заменять устаревшие модули. То есть если пользователь хочет получить более современные характеристики, то может самостоятельно заменить их на новые. Вместо того, чтобы выбрасывать смартфон и покупать новый.

Цена. Стоимость экологического Fairphone 3 составляет 450 евро (это 12 600 гривен).

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Телефон, Техно, Fairphone 3.
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