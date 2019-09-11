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Среда, 11.09.2019
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Игра GreedFall официально доступна на всех платформах (Видео)

Игра GreedFall официально доступна на всех платформах (Видео)
09:44 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости технологии:GreedFall от студии Spiders и издателя Focus Home Interactive официально вышла на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Новая игра предлагает отправиться в полное опасностей путешествие по землям далекого острова Тир-Фради, переполненного магией, богатствами, секретами и фантастическими существами. Игру уже оценило несколько изданий, а игроки делятся впечатлениями.

Сюжет GreedFall

Мир GreedFall — скопище всех возможных штампов про эпоху Великих географических открытий, хотя и полностью вымышленный.

Аллюзия на колониальную Америку подкрепляется тем, что на острове живут аборигены (похожие, конечно же, на индейцев), которые знают, как обезопасить себя от страшной заразы.

Собственно, наша цель — помочь новому наместнику острова, ставленнику гильдии Торговцев и, по совместительству, нашему кузену и другу детства, уладить конфликт с местным населением, в который вовлечены сразу несколько фракций. 

Когда разработчики рассказывали, что игра, кроме произведений Дюма (отца и сына), вдохновлена аниме "Принцесса Мононоке", они не врали: влияние Хаяо Миядзаки чувствуется в дизайне мира, подаче сюжета и вообще во всем.

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Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7/8.1/10 (только 64-разрядные версии).
  • Центральный процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-8300.
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 или AMD Radeon RX 590.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Свободное место на диске: 25 ГБ.

Что касается требований к компьютеру, то GreedFall требует минимум 4-ядерный процессор Intel третьего/четвертого поколения или эквивалент от компании AMD, от 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту начально-среднего уровня.

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Технологии, Игры, Компьютерные игры, Техно, Игра GreedFall, GreedFall, Сюжет GreedFall.
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