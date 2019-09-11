Игра GreedFall официально доступна на всех платформах (Видео)

Новости технологии:GreedFall от студии Spiders и издателя Focus Home Interactive официально вышла на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Новая игра предлагает отправиться в полное опасностей путешествие по землям далекого острова Тир-Фради, переполненного магией, богатствами, секретами и фантастическими существами. Игру уже оценило несколько изданий, а игроки делятся впечатлениями.

Сюжет GreedFall

Мир GreedFall — скопище всех возможных штампов про эпоху Великих географических открытий, хотя и полностью вымышленный.

Аллюзия на колониальную Америку подкрепляется тем, что на острове живут аборигены (похожие, конечно же, на индейцев), которые знают, как обезопасить себя от страшной заразы.

Собственно, наша цель — помочь новому наместнику острова, ставленнику гильдии Торговцев и, по совместительству, нашему кузену и другу детства, уладить конфликт с местным населением, в который вовлечены сразу несколько фракций.

Когда разработчики рассказывали, что игра, кроме произведений Дюма (отца и сына), вдохновлена аниме "Принцесса Мононоке", они не врали: влияние Хаяо Миядзаки чувствуется в дизайне мира, подаче сюжета и вообще во всем.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 7/8.1/10 (только 64-разрядные версии).

Центральный процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-8300.

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 или AMD Radeon RX 590.

Оперативная память: 16 ГБ.

Свободное место на диске: 25 ГБ.

Что касается требований к компьютеру, то GreedFall требует минимум 4-ядерный процессор Intel третьего/четвертого поколения или эквивалент от компании AMD, от 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту начально-среднего уровня.