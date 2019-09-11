Распространенные мифы о гаджетах, в которые вы продолжаете верить

1 "Маки" не могут заразиться вирусами Ничего подобного, компьютеры Apple тоже подвергаются вирусным атакам. Apple, конечно, хвалились тем, что их творения более надежны в этом плане, чем Windows PC, но представителям яблочной компании пришлось прикусить язык, когда в 2012 году тысячи компьютеров Мас заразились трояном.

2 Если открыть браузер в режиме инкогнито, это гарантирует полную анонимность Если вы пользуетесь режимом инкогнито в Google Chrome (или приватным режимом в Safari), это значит лишь то, что в браузере не сохраняется история, ваши закладки и вы не заходите автоматически в свои аккаунты. Конечно, это хорошо, если вы не хотите, чтобы другие видели, чем вы занимаетесь в сети. Но на самих сайтах ваша "личность" остается открытой, так что помните об этом, если заходите на сайт, на который, по идее, не должны заходить.

3 Оставлять заряжаться телефон на всю ночь - значит гробить батарею Большинство из нас оставляет телефон заряжаться на всю ночь. Некоторые утверждают, что это вредит аккумулятору, но на самом деле доказательств этому нет и никогда не было. Современные смартфоны работают на литий-ионных аккумуляторах - достаточно "умных", чтобы перестать заряжаться, когда это не нужно.

4 Заряжайте телефон, только если он почти на грани полной разрядки Еще один популярный миф о литий-ионных аккумуляторах. Заряжать телефон даже на 30% - это нормально, может, даже лучше, чем заряжать его при 5%. Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки, прежде чем утратить способность удерживать заряд. Цикл зарядки заключается в подзарядке аккумулятора, когда его емкость практически на нуле. Причина того, что аккумулятор вашего телефона "умирает" со временем, заключается в том, что он уже истратил свои циклы зарядки. Так что смело заряжайте его при любых процентах.

5 Чем больше мегапикселей, тем лучше камера Какая разница между камерой в 12 мегапикселей и камерой в 8 мегапикселей? Оказывается, не такая уж и большая. Качество изображения определяется во многом тем, сколько света может воспринять датчик. Более крупные сенсоры могут обладать большим числом пикселей, а чем больше пиксель, тем больше света он поглощает. Поэтому значение имеет размер пикселей, а не их количество (мегапиксель - это миллион пикселей).

6 Более высокое разрешение дисплея на смартфоне всегда лучше Некоторые считают, что разрешение дисплея на смартфоне не имеет значения. Эксперты утверждают, что человеческий глаз не может разобрать мелких деталей на дисплее в более 300 пикселей на дюйм. Ранее в этом году LG представила свой первый смартфон Quad HD с разрешением 2560 × 1440. Это намного выше, чем у среднестатистического смартфона, разрешение которого обычно укладывается в 1920 × 1080. Но неясно, влияет ли это на качество изображения, потому что наш глаз не может разобрать отдельные пиксели за пределами определенного разрешения. Многие утверждают, что разницы между G3 и Galaxy S5 практически нет. Поэтому такие компании, как Apple, стараются уделять больше внимания яркости, а не суперплотным дисплеям.

7 Нельзя заряжать свой iPhone зарядкой от iPad На официальном сайте Apple сказано, что адаптер от iPad в 12 Вт может заряжать и iPad, и iPhone. Однако Стив Сэндлер, основатель и главный техник компании AEi Systems, занимающейся анализом технологий, сообщил, что со временем это все же может повредить аккумулятор вашего iPhone, если заряжать его постоянно. Правда, пройдет не меньше года, прежде чем вы заметите изменения.

8 Нельзя выключать компьютер каждый день Кто-то считает, что выключать компьютер на ночь вредно для компьютера, но на самом деле регулярно выключать комп - это даже хорошо. Конечно, легко просто опустить крышку ноутбука и ввести его в спящий режим, чтобы потом можно было быстро открыть и вернуться к работе. Но если выключать его, когда он вам не нужен, вы сэкономите энергию и сохраните его электронные компоненты чуть дольше.

9 Магнит рядом с компьютером приведет к стиранию всех данных Технически все верно - помните, как легко можно было стереть данные на дискете с помощью обычного магнита? Но вам понадобится очень большой магнит, чтобы стереть данные с жесткого диска своего компьютера. Эксперты утверждают, что жесткие диски на современных компьютерах могут пострадать только от очень сильных магнитов с фокусированными магнитными полями. Так что ваш магнитик с холодильника вряд ли на это способен.

10 Частое использование мобильника приводит к развитию рака головного мозга Хотя мобильные телефоны выделяют излучение, которое может быть поглощено человеческими тканями, доказательств того, что смартфоны вызывают рак, нет.