Осенью опять придется спасать Мидгард: Rune II получила дату релиза (Видео)

Новости технологии:Новый трейлер Rune II раскрывает дату релиза игры — 12 ноября.

Rune II, которая ещё не так давно была известна как Rune: Ragnarok, обзавелась датой релиза. Игра появится в Epic Games Store 12 ноября, о чём говорит новый трейлер.

На плечи игрока ляжет роль спасителя Мидгарда, которого избрали сами боги. Чтобы предотвратить Рагнарёк, ему предстоит сражаться с легионами приспешников Локи в ближнем бою, а также путешествовать по миру в поисках ценных ресурсов и артефактов. Играть можно как в одиночку, так и с друзьями.

Напомним, что Rune II перекочевала в EGS из Steam. В магазине Valve, судя по сохранившейся странице, игра должна появиться в 2020-м. Однако пока неясно, сколько продлится эксклюзивность — полгода или год. Зато известно, что русский язык будет в наличии с самого запуска.

Предзаказ в магазине Epic уже открыт.

Кроме того, с 20-го по 22 сентября пройдёт открытое бета-тестирование мультиплеерных режимов Deathmatch и Team Deathmatch.