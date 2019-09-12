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До релиза осталось совсем немного: свежий трейлер The Legend of Zelda: Link's Awakening

До релиза осталось совсем немного: свежий трейлер The Legend of Zelda: Link's Awakening
03:14 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Пора возвращаться на Кохолинт — обзорный трейлер The Legend of Zelda: Link's Awakening.

До релиза ремейка The Legend of Zelda: Link's Awakening остаётся чуть больше недели. Самое время вспомнить, что же может предложить нам игра, а подсобит в этом свежий обзорный трейлер.

Приключение Линка начинается с того, что он оказывается на берегу тропического острова Кохолинт. Как гласит легенда, ступивший на этот остров уже никогда его не покинет. Разумеется, наш герой не будет сидеть сложа руки, а попытается проверить это суеверие на деле.

Игровой мир, где обитают странные и забавные персонажи, полон разнообразных локаций, включая безмятежные деревеньки, песчаные пляжи, таинственные леса, болота и пустыни.

Кроме того, Кохолинт хранит в себе множество секретов. Их можно отыскать только с помощью специального снаряжения, которое также ещё нужно найти. Например, браслет силы позволяет поднимать тяжёлые предметы, пегасовы сапоги дают возможность быстро бегать, с помощью пера птицы Рух можно прыгать через пропасти, а без ласт протагонист не умеет плавать.

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Дотошные исследователи, кроме всего прочего, отыщут секретные ракушки, частицы сердца, скрытые пещеры и загадочные подземелья. В последних скрыты головоломки и особо опасные монстры, сразить которых помогут верные меч и щит.

Наконец, в ремейке есть редактор подземелий, которые составляются из специальных камней-заготовок, разбросанных по игровому миру. Геймеров ждут и другие увлекательные занятия, в числе которых рыбалка, сплав по реке и игры в «Зале удачи».

Link's Awakening стартует 20 сентября на Nintendo Switch.

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Игры, Трейлер, The Legend of Zelda: Link's Awakening.
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