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За новым iPhone 11 уже выстроились очереди: места продаются

За новым iPhone 11 уже выстроились очереди: места продаются
05:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:Цена одного места стоит, как три iPhone 11 Pro Max.

На календаре 2019 год, но люди продолжают занимать очереди за новыми iPhone. И этот год не стал исключением: после презентации iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в сети появились десятки объявлений с предложением занять место в очереди за кругленькую сумму.

Цена вопроса

Такая картина из года в год во многих странах, но представители Avito поделились цифрами по России. Итак, на сайте уже 75 подобных объявлений, причем люди готовы ночевать у магазинов целую неделю: продажи стартуют только 20 сентября. Причем некоторые работают целыми группами: смена — по 6 часов, регулярно подвозят еду и воду, а когда дежурному необходимо по нужде — его сменяют, чтобы не потерять место в очереди.

Самое дешевое предложение — от 40 тысяч рублей. Средняя стоимость места в очереди — 150–200 тысяч рублей. Есть и «золотые» места, за которые просят 500 тысяч рублей.

При этом за эту сумму можно купить сразу несколько смартфонов: самый дешевый iPhone 11 в России стоит около 60 тысяч рублей, а самый дорогой iPhone 11 Pro Max — почти 132 тысячи рублей.

По состоянию на 10 сентября, по данным Avito, iPhone 11 занял тринадцатое место в рейтинге наиболее востребованных товаров.

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iPhone, Очередь, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.
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