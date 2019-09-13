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В Японии стартовала Tokyo Game Show 2019

В Японии стартовала Tokyo Game Show 2019
13:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии:Более 650 участников выставки из 40 стран и территорий принимают участие в одном из крупнейших мероприятий игровой индустрии.

В Японии открывается выставка Tokyo Game Show, где представлены технологии стриминга и сверхскоростной коммуникации.

Об этом сообщает NHK.

Посетители выставки смогут познакомиться с беспроводной технологией 5G на стенде японского оператора сотовой связи - компании NTT Docomo.

Представители этой компании сообщают, что 100 человек смогут вести онлайновую игру в одной и той же сети, не беспокоясь о замедлении передачи данных.

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Гигант в сфере электроники - компания Sony планирует представить более расширенный список игр, в которые можно играть не только при помощи игровых приставок, но и на персональных компьютерах через стриминговые услуги.

Tokyo Game Show будет открыта для широкой публики в субботу и в воскресенье в выставочном комплексе Makuhari Messe, расположенном в пригороде японской столицы.

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Технологии, Техно, Tokyo Game Show, Tokyo Game Show 2019.
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