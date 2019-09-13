Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)

Новости технологии:Теперь на экране своего смартфона можно следить за перемещением облаков.

Проект Google Earth позволяет всем желающим быстрое виртуальное перемещение почти в любую точку планеты.

Обновленная версия программы обзавелась новым слоем анимации, который отражает движение облаков по всему миру за последние 24 часа, сообщает Android Police.

Откуда берут данные? Входные данные новой функции – 40-мегапиксельные снимки с семи спутников Военно-морской исследовательской лаборатории США. Каждый час новое изображение отправляется в Google: специальный алгоритм сжимает исходные изображения, добавляет тени и прозрачность, а затем создает из готовых кадров плавную анимацию – секунда воспроизведения соответствует часу реального времени.

Как создают анимацию? Полученное видео накладывается на виртуальную модель Земли, демонстрируя погодные условия в любой точке планеты. Разработчики отмечают, что при просмотре и масштабировании подгружается только видимая на экране часть облаков: такой метод воспроизведения повышает быстродействие программы.

Как получить доступ к новой функции? Впервые новая функция была внедрена в Google Earth еще в июне, сейчас же она добралась и до Android-версии сервиса. Чтобы увидеть движение облаков, понадобится обновить приложение и включить соответствующий слой в настройках.