Microsoft даст пользователям возможность звонить совершать звонки без смартфона

Microsoft Your Phone позволяет объединить смартфон и ПК под управлением на Windows 10 в единую экосистему.

Теперь можно не только просматривать файлы со смартфона, а также совершать звонки, не держа гаджет в руках.

Инсайдер под псевдонимом Ajith поделился скриншотами новой версии приложения в Twitter.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw

