Microsoft даст пользователям возможность звонить совершать звонки без смартфона

Новости технологии:Microsoft представила свое новую функцию для Android.

Microsoft Your Phone позволяет объединить смартфон и ПК под управлением на Windows 10 в единую экосистему.

Теперь можно не только просматривать файлы со смартфона, а также совершать звонки, не держа гаджет в руках.

Инсайдер под псевдонимом Ajith поделился скриншотами новой версии приложения в Twitter.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw — Ajith (@4j17h) September 7, 2019

Детали о новой функции. По опубликованным изображениям можно понять, что в Windows-версии My Phone появится новая вкладка "Звонки". С ПК можно вести поиск по контактам, звонить и принимать звонки – для этого необходимо дать соответствующее разрешение приложениям для Android.

Также эта функция позволяет видеть на экране ПК уведомления и текстовые сообщения.

Известно, что программа доступна пользователям Windows 10, версия ОС гаджета должна быть не ниже Android 7.0.

Ранее сообщалось о такой функции, но скриншот нового интерфейса появились только сейчас.

Дата релиза новой функции. Данное приложения с новой функцией сейчас находится в стадии инсайдерского бета-тестирования, по-этому дата релиза апдейта будет объявлена позже.