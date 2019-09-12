Xiaomi анонсировала новую версию игрового смартфона Black Shark 2 Pro (Фото)

Новости технологии:Компания Xiaomi еще летом представила игровой смартфон Black Shark 2 Pro, а сегодня анонсировала его топовую версию.

Что известно

С сегодняшнего дня смартфон будет продаваться также в модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памятью. За такую версию производитель просит $564. Для сравнения, модель на 12/128 ГБ стоит $423, а с 256 ГБ ПЗУ - $494. В наличии есть две расцветки корпуса: черная и серая.

Характеристики топовой модификации ничем не отличаются. У смартфона установлен 6.39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей и скоростью отклика на нажатие 34.7 мс. Работает аппарат на последнем топовом процессоре Snapdragon 855 Plus в паре с системой жидкостного охлаждения. У Black Shark 2 Pro также установлена двойная основная камера на 48 Мп + 13 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Напомним, компания Xiaomi провела в Китае мероприятие, на котором представила новую технологию быстрой беспроводной зарядки - Mi Charge Turbo.

Также, компания Xiaomi выпустила новую электрическую зубную щетку. Она получила название Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush. Интересно, что новинка подойдет только для женщин.