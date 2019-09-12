Скачать
Четверг, 12.09.2019
Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Коноплянка объяснил, почему выбрал в Шахтере 15-й номер (Видео)
Коноплянка объяснил, почему выбрал в Шахтере 15-й номер (Видео)
Xiaomi анонсировала новую версию игрового смартфона Black Shark 2 Pro (Фото)
Xiaomi анонсировала новую версию игрового смартфона Black Shark 2 Pro (Фото)

Xiaomi анонсировала новую версию игрового смартфона Black Shark 2 Pro (Фото)

Xiaomi анонсировала новую версию игрового смартфона Black Shark 2 Pro (Фото)
19:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi еще летом представила игровой смартфон Black Shark 2 Pro, а сегодня анонсировала его топовую версию.

Что известно

С сегодняшнего дня смартфон будет продаваться также в модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памятью. За такую версию производитель просит $564. Для сравнения, модель на 12/128 ГБ стоит $423, а с 256 ГБ ПЗУ - $494. В наличии есть две расцветки корпуса: черная и серая.

Характеристики топовой модификации ничем не отличаются. У смартфона установлен 6.39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей и скоростью отклика на нажатие 34.7 мс. Работает аппарат на последнем топовом процессоре Snapdragon 855 Plus в паре с системой жидкостного охлаждения. У Black Shark 2 Pro также установлена двойная основная камера на 48 Мп + 13 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Известна дата презентации Google Pixel 4

Напомним, компания Xiaomi провела в Китае мероприятие, на котором представила новую технологию быстрой беспроводной зарядки - Mi Charge Turbo.

Также, компания Xiaomi выпустила новую электрическую зубную щетку. Она получила название Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush. Интересно, что новинка подойдет только для женщин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анонс, Xiaomi, Игровой смартфон, Xiaomi Black Shark 2 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе усилились обстрелы: сводка ООС
На Донбассе усилились обстрелы: сводка ООС
Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября
Подробности разговора Зеленского и Ниинисте
Подробности разговора Зеленского и Ниинисте
Герцогиня Сассекская представила дебютную капсульную коллекцию одежды (Фото, Видео)
Герцогиня Сассекская представила дебютную капсульную коллекцию одежды (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь