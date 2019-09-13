Shunzao Z1 Portable Vacuum Cleaner: практичный пылесос от компании Xiaomi (Фото)

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Youpin начался сбор средств на очередной новый продукт Xiaomi - беспроводной пылесос Shunzao Z1 Portable Vacuum Cleaner.

Что известно

Новинка получила компактные габариты корпуса, черную и белую расцветки, а также две версии: Shunzao Z1 и Shunzao Z1 Pro. Они отличаются автономной работой и возможностью регулировать мощность всасывания. Например, Shunzao Z1 проработает 12 минут от одного заряда, а Pro-версия 10 минут на максимальной мощности и 30 минут на минимальной. Заряжаются обе модели через порт USB-C. Они также имеют специальную LED-подсветку и две насадки в комплекте.

Цена

За Shunzao Z1 Portable Vacuum Cleaner просят $21, а за версию Pro - $28.