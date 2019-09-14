Как летучая рыба: создан робот, способный парить над водой

Новости технологии:По своему внешнему виду и способу передвижения робот похож на летучую рыбу, которая при помощи сильных ударов хвостом выпрыгивает из воды и парит в воздухе.

Инженеры из Имперского колледжа Лондона создали робота, способного передвигаться как летучая рыба с помощью небольшого насоса. Описание разработки опубликовано в журнале Science Robotics.

Летучие рыбы с помощью сильных ударов хвостом выпрыгивают из воды и парят в воздухе благодаря широким грудным плавникам. Такой способ передвижения позволяет им преодолевать расстояние в десятки метров на высоте до 5 м.

Исследователи создали робота, который передвигается похожим образом. Небольшой насос, установленный внутри устройства, закачивает воду в специальную камеру. Там вода вступает в химическую реакцию с карбидом кальция — это создает газовую струю, которая позволяет роботу подняться над водой и пролететь над ее поверхностью.

В ходе испытаний робот весом в 160 гр за один раз смог преодолеть расстояние в 26 м. При этом та же химическая реакция способна создать силу, которая аналогичным образом поднимет в воздух предметы, которые в 25 раз превышают вес робота, отмечают инженеры.

Ученые испытали робота в озере и в лабораторных условиях. Теперь инженеры планируют протестировать робота в океане в районе коралловых рифов и морских нефтяных платформ.