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Как летучая рыба: создан робот, способный парить над водой

Как летучая рыба: создан робот, способный парить над водой
10:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:По своему внешнему виду и способу передвижения робот похож на летучую рыбу, которая при помощи сильных ударов хвостом выпрыгивает из воды и парит в воздухе.

Инженеры из Имперского колледжа Лондона создали робота, способного передвигаться как летучая рыба с помощью небольшого насоса. Описание разработки опубликовано в журнале Science Robotics.

Летучие рыбы с помощью сильных ударов хвостом выпрыгивают из воды и парят в воздухе благодаря широким грудным плавникам. Такой способ передвижения позволяет им преодолевать расстояние в десятки метров на высоте до 5 м.

Исследователи создали робота, который передвигается похожим образом. Небольшой насос, установленный внутри устройства, закачивает воду в специальную камеру. Там вода вступает в химическую реакцию с карбидом кальция — это создает газовую струю, которая позволяет роботу подняться над водой и пролететь над ее поверхностью.

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В ходе испытаний робот весом в 160 гр за один раз смог преодолеть расстояние в 26 м. При этом та же химическая реакция способна создать силу, которая аналогичным образом поднимет в воздух предметы, которые в 25 раз превышают вес робота, отмечают инженеры.

Ученые испытали робота в озере и в лабораторных условиях. Теперь инженеры планируют протестировать робота в океане в районе коралловых рифов и морских нефтяных платформ.

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Робот, Технологии, Техно, Летучая рыба.
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