Для разогрева: тизер Detroit: Become Human (Видео)

Новости технологии:Представлен тизер игры Detroit: Become Human к релизу на PC.

Скоро на PC должна выйти Detroit: Become Human — последняя игра из трилогии эксклюзивов Quantic Dream для PlayStation. Дата релиза пока не называется, зато есть тизер для разогрева.

В "Твиттере" Quantic Dream говорит, что объявит день выхода на PC уже совсем скоро. Если обозначенное расписание ещё в силе, то до запуска у компьютерной Detroit: Become Human появится демоверсия.

Немножко гаданий на кофейной гуще. Демо "Детройта" на PC обещали опубликовать летом, а релиз устроить осенью. Возможно, имелось в виду американское лето, которое заканчивается 23 сентября. Если догадка верна, то пробная версия игры может стартовать в течение ближайшей недели.

Detroit: Become Human для PC — эксклюзив Epic Games Store.