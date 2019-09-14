Только на Xbox One и ПК: Call of Duty Modern Warfare не выйдет на PS4 (Видео)

Новости технологии:Ремейк Call of Duty: Modern Warfare еще не добрался до релиза, но уже столкнулся с проблемами.

Activision отменила открытое бета-тестирование обновленной Modern Warfare на PlayStation 4, но только в России. По словам представителя студии, Sony Interactive Entertainment Europe не смогла обеспечить поддержку "беты" на территории РФ. В то же время "планы по открытому бета-тестированию на Xbox One и PC остаются без изменений".

"К сожалению, ввиду непредвиденных обстоятельств, мы подтверждаем, что Sony Interactive Entertainment Europe не сможет поддержать открытое бета-тестирование сетевой игры Call of Duty: Modern Warfare на территории России. Мы сожалеем об этой ситуации, но уважаем решение Sony. Вместе с тем наши планы по открытому бета-тестированию на Xbox One и PC остаются без изменений. Бета-тест будет доступен для игроков на этих платформах с 19-го по 23 сентября 2019 года", - написал представитель Activision.

К тому же Call of Duty: Modern Warfare уже исчезла из российского PlayStation Store, и, по словам поддержки магазина (via DTF), не вернется на виртуальные полки. В магазине Xbox и Battle.net игру снимать с продажи пока не будут, но детали выясняются. Геймеры, которые уже купили Modern Warfare для PS4, получат возврат средств.

В Украине бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare пройдет по плану, а игру до сих пор можно предзаказать в PlayStation Store: