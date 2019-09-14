Скачать
Суббота, 14.09.2019
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев на встречу с Зеленским
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев
Ливерпуль обыграл Ньюкасл: дубль на счету Мане (Фото)
Ливерпуль обыграл Ньюкасл: дубль на счету Мане (Фото)
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)

Только на Xbox One и ПК: Call of Duty Modern Warfare не выйдет на PS4 (Видео)

Только на Xbox One и ПК: Call of Duty Modern Warfare не выйдет на PS4 (Видео)
16:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости технологии:Ремейк Call of Duty: Modern Warfare еще не добрался до релиза, но уже столкнулся с проблемами.

Activision отменила открытое бета-тестирование обновленной Modern Warfare на PlayStation 4, но только в России. По словам представителя студии, Sony Interactive Entertainment Europe не смогла обеспечить поддержку "беты" на территории РФ. В то же время "планы по открытому бета-тестированию на Xbox One и PC остаются без изменений".

"К сожалению, ввиду непредвиденных обстоятельств, мы подтверждаем, что Sony Interactive Entertainment Europe не сможет поддержать открытое бета-тестирование сетевой игры Call of Duty: Modern Warfare на территории России. Мы сожалеем об этой ситуации, но уважаем решение Sony. Вместе с тем наши планы по открытому бета-тестированию на Xbox One и PC остаются без изменений. Бета-тест будет доступен для игроков на этих платформах с 19-го по 23 сентября 2019 года", - написал представитель Activision.

К тому же Call of Duty: Modern Warfare уже исчезла из российского PlayStation Store, и, по словам поддержки магазина (via DTF), не вернется на виртуальные полки. В магазине Xbox и Battle.net игру снимать с продажи пока не будут, но детали выясняются. Геймеры, которые уже купили Modern Warfare для PS4, получат возврат средств.

В Японии стартовала Tokyo Game Show 2019

В Украине бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare пройдет по плану, а игру до сих пор можно предзаказать в PlayStation Store:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, ПК, Call of Duty, Activision, PS4, Xbox One, Call of Duty: Modern Warfare.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Качка о газовых переговорах с ЕС и РФ: Украина всегда готовилась и готова
Качка заявил о готовности к газовым переговорам
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
СМИ: звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot; парализована
СМИ: звезда сериала "Моя прекрасная няня" парализована
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь