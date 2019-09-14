Facebook начал тестировать свой новый дизайн: что изменилось (Фото)

Новости технологии:В мае на ежегодной конференции F8 команда Facebook представила новый дизайн соцсети. И теперь наконец началось его тестирование.

Новый дизайн веб-версии появился лишь у некоторых пользователей. Сначала у них странице высвечивается уведомление об изменениях и о том, что редизайн запущен пока только в тестовом режиме.

Этот редизайн - крупнейший за 15 лет существования компании, и изменения заметны невооруженным глазом. Фирменной синей "шапки" сверху страницы больше нет, а логотип Facebook теперь не квадратной, а круглой формы.

Значки навигации переехали из правого верхнего угла в центр, шрифт стал крупнее, а новый интерфейс все больше стремится к минимализму.

Кроме того, лента новостей теперь запоминает место, на котором остановился пользователь. То есть если вы перейдете на другую страницу, а потом вернетесь в ленту - она отобразится на том самом месте.

Дизайн страницы настроек остался прежним.

Когда новая версия завершит тестирование и будет доступна всем пользователям - пока неизвестно.