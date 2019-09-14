Безусловный рекордсмен по "безрамочности" Vivo NEX 3 (Видео)

Новости технологии:Экран Vivo NEX 3 занимает 99,6% площади лицевой панели, что является рекордным показателем.

16 сентября компания Vivo представит свой новый смартфон NEX 3 с дисплеем-"водопадом". А пока представители компании интригуют новыми подробностями о новинке.

По словам менеджера по продукции Vivo Ли Сяна (Li Xiang), экран Vivo NEX 3 занимает 99,6% площади лицевой панели, и это абсолютный рекорд. Все благодаря отсутствию вырезов и кнопок, а также дисплею, края которого загибаются по краям. Тоненькие рамки остались лишь сверху и снизу экрана.

По словам Сяна, такие цифры получились стандартным методом расчета (что бы это ни значило), но даже если применить альтернативные методы расчета - все равно Vivo NEX 3 остается рекордсменом по "безрамочности". По крайней мере, об этом уверяют в Vivo.

Кроме того, Ли Сян уверен, что в ближайшие полгода ни один из смартфонов конкурентов не сможет побить рекорд Vivo NEX 3.

Также в сети появилось изображение гаджета.

Напомним, диагональ экрана составит 6.89-дюймов, а разрешение - Full HD+ (2256×1080p). Vivo NEX 3 получит поддержку сети пятого поколения (5G), тройную основную камеру с главным сенсором на 64 Мп, фронтальную на 16 Мп, а также аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой и портом USB-C. В смартфон ещё установят чип Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой 2.96 ГГц, 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ ПЗУ.