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Суббота, 14.09.2019
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Google представил умный рюкзак с голосовым управлением за 1000 долларов (Фото)

Google представил умный рюкзак с голосовым управлением за 1000 долларов (Фото)
20:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости технологии:Cit-e новый умный рюкзак линейки технологичной одежды Project Jacquard от Google.

Компания Google обновила свою линейку умной одежды Project Jacquard, добавив в список умный рюкзак. Он имеет название Cit-e. Его разработали в сотрудничестве с модным домом Saint Laurent.

Как передает Digital Trends, рюкзак станет дебютным в новой линейке Project Jacquard. Его можно использовать для прямой связи с Google Assistant.

Поэтому рюкзак поддерживает голосовые команды. На одной из лямок рюкзака есть панель управления жестами: движение вверх и вниз, двойное нажатие и длительное нажатие. Google также обновила приложение Project Jacquard для настроек этих жестов.

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Новинка стоит 995 долларов – это почти 25 тысяч гривен.

Рюкзак поддерживает голосовые команды.

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Рюкзак, Saint Laurent, Cit-e, Project Jacquard.
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