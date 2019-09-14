Google представил умный рюкзак с голосовым управлением за 1000 долларов (Фото)

Компания Google обновила свою линейку умной одежды Project Jacquard, добавив в список умный рюкзак. Он имеет название Cit-e. Его разработали в сотрудничестве с модным домом Saint Laurent.
Как передает Digital Trends, рюкзак станет дебютным в новой линейке Project Jacquard. Его можно использовать для прямой связи с Google Assistant.
Поэтому рюкзак поддерживает голосовые команды. На одной из лямок рюкзака есть панель управления жестами: движение вверх и вниз, двойное нажатие и длительное нажатие. Google также обновила приложение Project Jacquard для настроек этих жестов.
Sac Saint Laurent @YSL Cit-E ‘Jacquard by Google’ @Google : le Sac à Dos Connecté Par Google.#YSL #backpack #Google #bluetooth #techno #Maxitendancehttps://t.co/VaN7ERUNZc pic.twitter.com/Bkysc5PEsZ
— MaxiTendance (@Maxitendance) September 9, 2019
Новинка стоит 995 долларов – это почти 25 тысяч гривен.
Рюкзак поддерживает голосовые команды.