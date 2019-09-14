Google представил умный рюкзак с голосовым управлением за 1000 долларов (Фото)

Новости технологии:Cit-e новый умный рюкзак линейки технологичной одежды Project Jacquard от Google.

Компания Google обновила свою линейку умной одежды Project Jacquard, добавив в список умный рюкзак. Он имеет название Cit-e. Его разработали в сотрудничестве с модным домом Saint Laurent.

Как передает Digital Trends, рюкзак станет дебютным в новой линейке Project Jacquard. Его можно использовать для прямой связи с Google Assistant.

Поэтому рюкзак поддерживает голосовые команды. На одной из лямок рюкзака есть панель управления жестами: движение вверх и вниз, двойное нажатие и длительное нажатие. Google также обновила приложение Project Jacquard для настроек этих жестов.

Новинка стоит 995 долларов – это почти 25 тысяч гривен.

Рюкзак поддерживает голосовые команды.