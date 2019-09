Беспроводные наушники Realme Buds Wireles, созданные совместно с Аланом Уокером

Вместе со смартфоном Realme XT бренд Realme представил еще одну новинку - беспроводные наушники Buds Wireless.

Наушники нашейные, то есть правый и левый наушники соединяет крепление на шею. Они внутриканальные и весят всего 30 г, а дополнительное крепление обеспечивает более удобную посадку в ухе. На шейном креплении есть кнопки для управления.

Производитель обещает глубокие басы благодаря 11,2-миллиметровым динамикам с многослойной диафрагмой, настраивал которые известный музыкальный продюсер и диджей Алан Уокер (наверняка вы слышали его трек "Faded").

Time to enjoy the real bass with #realmeBudsWireless

- Magnetic Connection

- Flexible Neckband

- 11.2mm Bass Boost Driver

- 12 Hour Playback

- IPX4 Water Resistance

- Bluetooth 5.0 #LeapToRealBass #RealSoundUnwired

Know more: https://t.co/ChzXvO1cfE pic.twitter.com/oTTt6fGjQW

— realme (@realmemobiles) September 14, 2019