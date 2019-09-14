Беспроводные наушники Realme Buds Wireles, созданные совместно с Аланом Уокером

Вместе со смартфоном Realme XT бренд Realme представил еще одну новинку - беспроводные наушники Buds Wireless.
Наушники нашейные, то есть правый и левый наушники соединяет крепление на шею. Они внутриканальные и весят всего 30 г, а дополнительное крепление обеспечивает более удобную посадку в ухе. На шейном креплении есть кнопки для управления.
Производитель обещает глубокие басы благодаря 11,2-миллиметровым динамикам с многослойной диафрагмой, настраивал которые известный музыкальный продюсер и диджей Алан Уокер (наверняка вы слышали его трек "Faded").
Time to enjoy the real bass with #realmeBudsWireless
- Magnetic Connection
- Flexible Neckband
- 11.2mm Bass Boost Driver
- 12 Hour Playback
- IPX4 Water Resistance
- Bluetooth 5.0 #LeapToRealBass #RealSoundUnwired
Know more: https://t.co/ChzXvO1cfE pic.twitter.com/oTTt6fGjQW
— realme (@realmemobiles) September 14, 2019
Внутри установлен аккумулятор емкостью 110 мАч, одного заряда которого хватит на 12 часов автономной работы. А 10 минут быстрой зарядки хватит еще на 100 минут прослушивания музыки.
К гаджету наушники подключаются с помощью Bluetooth 5.0. А с помощью магнитных торцов на наушников можно легко остановить воспроизведение, просто соединив их.
Наушники защищены от брызг по стандарту IPX4.