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Беспроводные наушники Realme Buds Wireles, созданные совместно с Аланом Уокером

Беспроводные наушники Realme Buds Wireles, созданные совместно с Аланом Уокером
19:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Беспроводные наушники за $25, созданные совместно с Аланом Уокером.

Вместе со смартфоном Realme XT бренд Realme представил еще одну новинку - беспроводные наушники Buds Wireless.

Наушники нашейные, то есть правый и левый наушники соединяет крепление на шею. Они внутриканальные и весят всего 30 г, а дополнительное крепление обеспечивает более удобную посадку в ухе. На шейном креплении есть кнопки для управления.

Производитель обещает глубокие басы благодаря 11,2-миллиметровым динамикам с многослойной диафрагмой, настраивал которые известный музыкальный продюсер и диджей Алан Уокер (наверняка вы слышали его трек "Faded").

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Внутри установлен аккумулятор емкостью 110 мАч, одного заряда которого хватит на 12 часов автономной работы. А 10 минут быстрой зарядки хватит еще на 100 минут прослушивания музыки.

К гаджету наушники подключаются с помощью Bluetooth 5.0. А с помощью магнитных торцов на наушников можно легко остановить воспроизведение, просто соединив их.

Наушники защищены от брызг по стандарту IPX4.

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Наушники, Алан Уокер, Realme Buds Wireles.
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