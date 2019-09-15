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Huawei переводит свои ноутбуки на Linux на фоне санкций США

Huawei переводит свои ноутбуки на Linux на фоне санкций США
06:14 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Huawei будут использовать в своих ноутбуках Linux из-за санкций США.

Компания Huawei уже начала готовиться к запрету на использование Windows из-за санкций США и выпустила новые модели ноутбуков под управлением Linux.

Что это?

Это три новые модели: Matebook X Pro, MateBook 13 и MateBook 14. Они работают с операционной системой Deepin Linux — дистрибутивом Linux, основанным на Debian.

Источники уверяют, что переход на Deepin Linux произошел не сразу, компания долгое время работала с разработчиками над адаптацией.

Продажи новых моделей стартуют уже скоро, но пока их стоимость неизвестна. Отмечается, что ценник на ноутбуки с Linux будет ниже, чем на устройства с Windows.

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Скорее всего, в дальнейшем Huawei переведет ноутбуки на собственную операционную систему HarmonyOS, а пока будет использовать Linux.

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Китай, США, Санкции, Windows, Huawei, Ноутбук, Linux.
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