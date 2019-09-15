Xiaomi Cleaner Lite появился в Google Play (Фото)

Новости технологии:Очередная новинка уже доступна для скачивания.

После выхода смартфонов в рамках программы Android One (с «чистым» Android) компания Xiaomi начала выкладывать в магазин Google Play приложения, ранее доступные только с фирменной оболочкой MIUI.

Это приложение Cleaner Lite, которое помогает чистить кэш приложений, устаревшие файлы, пакеты apk и «мусор» в памяти. В плане интерфейса оно очень похоже на MIUI Security Cleaner.

В приложении нет рекламы, но оно предлагается в рамках программы раннего доступа, поэтому может работать нестабильно.

После установки Cleaner Lite требует разрешений по правам доступа - например, на осуществление телефонных звонков. Но даже если отклонить запрос - приложение продолжает работать.

Кстати, раньше Xiaomi уже выпустила в Google Play приложения ShareMe (Mi Drop), Mi File Manager, Mi Remote, App Vault, Mi Video, Mi Calculator, Mint Browser, Mint Launcher и Mint Keyboard.