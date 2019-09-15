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Не перестают удивлять: новый "умный" рюкзак от Google

Не перестают удивлять: новый "умный" рюкзак от Google
17:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Google и Yves Saint Laurent выпустили "умный" рюкзак с Google Assistant.

В 2017 году компания Google совместно с Levi’s выпустила "умную" куртку. И хоть она уже не продается, Google продолжил выпуск смарт-одежды новым рюкзаком Cit-e.

Рюкзак создан в сотрудничестве с Yves Saint Laurent, но не отличается броским дизайном: он строгого черного цвета, без лишних деталей, но из качественных материалов.

"Мозг" рюкзака — платформа Jacquard, которая обеспечивает синхронизацию со смартфоном и другие "умные" функции. Точнее, ее обновленная версия: теперь платформа уменьшилась в размерах и напоминает SD-карту. Передача данных происходит через разъем microUSB.

Jacquard установлен в левую лямку рюкзака. В результате можно вызывать Google Assistant и "My Day", чтобы узнать погоду, новости и запланированные события.

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Кроме того, есть жестовое управление. Jacquard распознает четыре жеста: движение вверх и вниз, двойное нажатие и длительное нажатие. Их можно настраивать через приложение Project Jacquard (которое, кстати, тоже обновилось).

Обойдется такой рюкзак недешево — $995. Но Google обещает и дальше выпускать "умную" одежду, но по более доступным ценам.

Правда, пока остается неясным вопрос со стиркой такого рюкзака, ведь смарт-куртку за $350 можно было стирать всего 10 раз.

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Google, Yves Saint Laurent, Рюкзак, Google Assistant.
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