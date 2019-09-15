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Изменения в Google News: что нового

Изменения в Google News: что нового
21:07 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Twitter

Новости технологии:Google обновил алгоритм рекомендации новостей.

Все мы знаем, что в браузере Google имеется отдельная вкладка, специально посвященная новостям. Так же эта самая вкладка вынесена в отдельное приложение для мобильных систем на iOS и Android для более удобного и комфортного просмотра новостей.

Однако данный раздел компании с периодичностью раз в 2-3 месяца сталкивается с какими-либо проблемами или серьезными изменениями. И вот, корпорация решила вновь изменить свои алгоритмы, предлагающие нам и сортирующие все новости.

Обновление, в рамах которого как раз таки и были изменены алгоритмы вышло вчера. Но в чем же была необходимость смены алгоритмов и что теперь поменяется.

Как сказал официальный представитель компании, в Google пошли на этот шаг для того, чтобы "еще сильней повысить оригинальную отчетность" новостей, а так же чтобы улучшить результаты, которые вы получаете при использовании поиска.

Не перестают удивлять: новый "умный" рюкзак от Google

Чтобы мы с вами могли получать наиболее актуальный, оригинальный и интересный лично нам контент, корпорация разослала новые, слегка измененные инструкции более чем 10 000 авторам новостного печатного контента.

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Google, Обновление, Google News.
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