Lenovo представила умные часы Lenovo Carme (Фото)

На прошлой неделе Lenovo представила два новых бюджетных смартфона — A6 Note и K10 Note. Теперь компания анонсировала новые умные часы Lenovo Carme.
Что известно
Lenovo Carme оснащен цветным 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем с изогнутой поверхностью 2.5D, что позволит пользователям просматривать информацию на экране под разными углами.
Часы могут отображать уведомления о текстовых сообщениях и вызовах на экране, оснащены шагомером, трекером сердечного ритма и сна. Также он отслеживает различную спортивную активность и присылает напоминания. У гаджета есть функции, вроде прогноза погоды, секундомера, будильника и поиска смартфона.
Устройство имеет защиту от пыли и воды IP68. Он подключается к iPhone и Android через Bluetooth 4.2 и оснащен аккумулятором ёмкостью 200 мАч, который, как утверждает Lenovo, обеспечит до семи дней автономной работы.
Lenovo Carme с резиновым ремешком есть в двух цветовых вариантах: синий и зеленый. Часы будут стоить около $50.