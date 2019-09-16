Lenovo представила умные часы Lenovo Carme (Фото)

Новости технологии:Lenovo анонсировала новые умные часы Lenovo Carme с сенсорным изогнутым дисплеем.

На прошлой неделе Lenovo представила два новых бюджетных смартфона — A6 Note и K10 Note. Теперь компания анонсировала новые умные часы Lenovo Carme.

Что известно

Lenovo Carme оснащен цветным 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем с изогнутой поверхностью 2.5D, что позволит пользователям просматривать информацию на экране под разными углами.

Часы могут отображать уведомления о текстовых сообщениях и вызовах на экране, оснащены шагомером, трекером сердечного ритма и сна. Также он отслеживает различную спортивную активность и присылает напоминания. У гаджета есть функции, вроде прогноза погоды, секундомера, будильника и поиска смартфона.

Устройство имеет защиту от пыли и воды IP68. Он подключается к iPhone и Android через Bluetooth 4.2 и оснащен аккумулятором ёмкостью 200 мАч, который, как утверждает Lenovo, обеспечит до семи дней автономной работы.

Lenovo Carme с резиновым ремешком есть в двух цветовых вариантах: синий и зеленый. Часы будут стоить около $50.