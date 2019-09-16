Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
"Укрзализныця" показала обновленный плацкартный вагон (Фото)
"Укрзализныця" показала обновленный плацкартный вагон (Фото)
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
Глава Walt Disney покинул совет директоров Apple
Глава Walt Disney покинул совет директоров Apple

Lenovo представила умные часы Lenovo Carme (Фото)

Lenovo представила умные часы Lenovo Carme (Фото)
03:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Lenovo анонсировала новые умные часы Lenovo Carme с сенсорным изогнутым дисплеем.

На прошлой неделе Lenovo представила два новых бюджетных смартфона — A6 Note и K10 Note. Теперь компания анонсировала новые умные часы Lenovo Carme.

Что известно

Lenovo Carme оснащен цветным 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем с изогнутой поверхностью 2.5D, что позволит пользователям просматривать информацию на экране под разными углами.

 

Часы могут отображать уведомления о текстовых сообщениях и вызовах на экране, оснащены шагомером, трекером сердечного ритма и сна. Также он отслеживает различную спортивную активность и присылает напоминания. У гаджета есть функции, вроде прогноза погоды, секундомера, будильника и поиска смартфона.

IFA 2019: Lenovo представила новые планшеты

Устройство имеет защиту от пыли и воды IP68. Он подключается к iPhone и Android через Bluetooth 4.2 и оснащен аккумулятором ёмкостью 200 мАч, который, как утверждает Lenovo, обеспечит до семи дней автономной работы.

Lenovo Carme с резиновым ремешком есть в двух цветовых вариантах: синий и зеленый. Часы будут стоить около $50.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Часы, Lenovo, Lenovo Carme, A6 Note, K10 Note.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
02 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
03 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
04 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
05 Можно ли получить энергию от холода: есть ответ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
В Алжире назвали новую дату президентских выборов
В Алжире назвали новую дату президентских выборов
В Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста
На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста
Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)
Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь