IFA 2019: Lenovo представила новые планшеты

Обе модели позиционируются не только как портативные устройства, но и как аксессуары, которые помогут расширить возможности умного дома.

Основные характеристики Lenovo Smart Tab M8. Младшая модель Lenovo Smart Tab M8 оснащена скромной по меркам 2019 года аппаратной начинкой. Гаджет работает на базе 4-ядерного процессора MediaTek A22 Tab с частотой 2 ГГц.

Он оснащен 8-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 1280х800 пикселей. Устройство содержит 2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч.

Особенность новинки в том, что она комплектуется док-станцией, которая выполняет роль подставки и зарядного устройства. Lenovo Smart Tab M8 можно использовать и как обычный Android-планшет, и как центр умного дома с поддержкой голосового помощника Google Assistant.

Основные характеристики Lenovo Yoga Smart Tab. Более производительная модель Yoga Smart Tab получила 10-дюймовый Full HD IPS-дисплей и процессор Snapdragon 439. На рынок выйдут две конфигурации устройства: с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Емкость встроенной батареи составляет 7000 мАч. В гаджете установлены большие динамики производства JBL с поддержкой технологии Dolby Atmos.

