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Polaroid представила "карманный" принтер для печати фотографий со смартфона

Polaroid представила "карманный" принтер для печати фотографий со смартфона
09:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Фишка устройства — отсутствие привычного интерфейса для подключения.

Компания Polaroid Originals анонсировала мобильный принтер Polaroid Lab. Новый гаджет должен появиться на рынке 10 октября.

Этому мобильному принтеру вообще не требуется подключение к компьютеру. Гаджет сканирует экран смартфона, после чего распечатывает снимок, сообщает CNET.

Polaroid Lab работает с подавляющим большинством смартфонов на Android. Что касается Apple, гаджет совместим со всеми моделями iPhone, начиная с iPhone 6.

Гаджет работает от аккумулятора, который заряжается через micro-USB. Заряда хватает на месяц работы в режиме ожидания.

Специальное мобильное дополнение к Polaroid позволяет настроить экспозицию, скорректировать изображение и создать коллаж из 9 фотографий.

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Распечатка одной фотографии длится примерно 15 минут.

Принтер поддерживает все типы кассет Polaroid, кроме SX-70.

Цена: 100 долларов – 2183 гривны.

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Polaroid, Технологии, Принтер, Техно, Карманный принтер.
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