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В Сети появился дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro (Видео)

В Сети появился дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro (Видео)
13:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:В сети уже появилось реальное видео будущей новинки, которое подтверждает дизайн флагмана.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro, который китайский производитель представит в ближайшее время.

Дизайн. Публикация полностью подтвердила предыдущие утечки: аппарат получил изогнутый по бокам дисплей со сравнительно широким "чубчиком" для фронтальной камеры и вспомогательных датчиков, сообщает SlashLeaks.

На задней крышке устройства расположился модуль основной камеры с четырьмя сенсорами – при этом LED-вспышку вынесли за пределы модуля. 

В сети также появился короткий видеоролик с демонстрацией работы аппарата. Несмотря на низкое качество картинки, в кадре четко видны ключевые особенности дизайна устройства. 

Дизайн Huawei Mate 30 Pro – смотрите видео 

Основные характеристики. По имеющейся информации, смартфон получит новейший 8-ядерный процессор Kirin 990 с 5G-модемом, от 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища в разных конфигурациях, поддержку технологии 3D-распознавания лиц и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. 

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Камере новинки приписывают два сенсора с разрешением 40 Мп, пятикратный оптический зум, функции ночной съемки и записи замедленного видео с высокой частотой кадров. 

Дата презентации. Презентация смартфонов линейки Huawei Mate 30 состоится 19 сентября.

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Смартфон, Технологии, Техно, Huawei Mate 30 Pro.
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