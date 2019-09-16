В Сети появился дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro (Видео)

Новости технологии:В сети уже появилось реальное видео будущей новинки, которое подтверждает дизайн флагмана.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro, который китайский производитель представит в ближайшее время.

Дизайн. Публикация полностью подтвердила предыдущие утечки: аппарат получил изогнутый по бокам дисплей со сравнительно широким "чубчиком" для фронтальной камеры и вспомогательных датчиков, сообщает SlashLeaks.

На задней крышке устройства расположился модуль основной камеры с четырьмя сенсорами – при этом LED-вспышку вынесли за пределы модуля.

В сети также появился короткий видеоролик с демонстрацией работы аппарата. Несмотря на низкое качество картинки, в кадре четко видны ключевые особенности дизайна устройства.

Дизайн Huawei Mate 30 Pro – смотрите видео

Основные характеристики. По имеющейся информации, смартфон получит новейший 8-ядерный процессор Kirin 990 с 5G-модемом, от 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища в разных конфигурациях, поддержку технологии 3D-распознавания лиц и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Камере новинки приписывают два сенсора с разрешением 40 Мп, пятикратный оптический зум, функции ночной съемки и записи замедленного видео с высокой частотой кадров.

Дата презентации. Презентация смартфонов линейки Huawei Mate 30 состоится 19 сентября.