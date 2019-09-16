"Умные скриншоты": приложение Google 10.61 тестирует новую функцию

Новости технологии:Google тестирует систему умного поиска по скриншотам на Android.

В последней бета-версии Google App 10.61 для Android появилась функция Lens, с помощью которой пользователь сможет проанализировать содержимое скриншота. Об этом пишет 9to5google.

В Smart Screenshots появится панель инструментов с возможностью редактирования снимка, а также исследования содержимого пакета. Анализ будет проходить через встроенный искусственный интеллект сервиса Google Lens.

В коде приложения видно, что Lens использует оптическое распознавание символов. Пока не ясно, будет ли OCR использоваться только для скриншотов, сделанных в поиске Google, или для всех поисковых систем.

Также пока неизвестно, когда сервис официально выйдет на широкий рынок. Принять участие в в бета-тестировании приложения Google может любой желающий на специальном сайте.