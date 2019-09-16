Больные 3D-органы: теперь хирурги смогут исследовать патологию пациента до операции

Новости технологии:Печать человеческих органов в реальном размере для анализа патологий, таких как опухоли, уже возможна в Эквадоре.

Группа ученых из Эквадора создала технологию 3D-печати человеческих органов с патологиями, которые существуют у того или иного пациента. Это позволит хирургам исследовать патологию перед операцией и успешнее справляться с ней. Научная статья с описанием исследования еще не опубликована, о нем пишет El Universo.

Система получила название Helguero 3D. Встроенный в нее алгоритм анализирует данные томографии, а также магнитно-резонансной и ультразвуковой терапии, а затем составляет модель органа отдельно взятого пациента.

Затем на основе модели система печатает орган на 3D-принтере в натуральную величину. Это позволяет хирургу изучить патологию до операции и выбрать наиболее эффективный метод ее удаления.

Органы печатаются из биоразлагаемого материала на основе кукурузы и не нанесут вреда окружающей среде, отмечают авторы разработки.